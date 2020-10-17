Белоруски Бостона поддержали женщин Беларуси оригинальным перформансом 17.10.2020, 18:06

Видеофакт.

Белорусские девушки Бостона организовали перфоманс в парке-музее Де-Кордова и сняли видео в поддержку женщин Беларуси.

Ролик рассказывает о пробуждении белорусской нации через образы «спящих» на земле девушек. Сюжет происходит вокруг скульптуры двух сердец, которые символизируют Америку и Беларусь, сообщили Charter97.org организаторы акции.

«Девушки в белом стали настоящим символом протеста, антагонизмом зла и несправедливости, которую олицетворяет режим», - рассказывают организаторы акции.

«Этим видео мы хотели показать, что белорусы зарубежья связаны с Беларусью даже если находятся за тысячи километров от дома и что события этого лета запустили цепную реакцию, которую уже не остановить. Мы восхищаемся силой белорусских женщин и верим, что добро победит».

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