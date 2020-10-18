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В Амстердаме прошла акция солидарности с народом Беларуси

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  • 18.10.2020, 17:58
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В Амстердаме прошла акция солидарности с народом Беларуси

Участники акции собрались на центральной площади столицы Нидерландов.

В воскресенье, 18 октября, в Амстердаме, состоялась акция солидарности с белорусским народом, организованная белорусской общиной в Нидерландах.

Об этом Charter97.org сообщили организаторы акции.

Белорусская община провела акцию солидарности и поддержки белорусов, которые, уже третий месяц борются за свободу против репрессивного режима Лукашенко, который, несмотря на проигранные выборы, продолжает удерживать власть путем государственного террора.

Организаторы акции обратили внимание на то, что победа народа еще не достигнута. Несмотря на это, поразительная отвага белорусов, продолжающих борьбу исключительно мирными методами, заслуживает уважения и поддержки международной общественности.

Организаторы заявили, что происходящее сегодня в Беларуси - это апофеоз милицейского насилия: на данный момент известно о более чем тысяче случаев пыток, а также три случая сексуального насилия и шесть смертей. Участники акции попытались донести что это происходит прямо сейчас, в 21 веке, в географическом центре Европы, в стране, которая граничит со странами ЕС.

Участники акции призвали поддержать белорусов в их борьбе и пожелали им скорее достигнуть поставленных целей:

1. Отставка Лукашенко.

2. Освобождение всех политических заключенных.

3. Наказание всех причастных к насилию.

4. Проведение честных и прозрачных выборов.

Участники акции собрались на центральной площади Амстердама. Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в РБ. Акция привлекла внимание жителей и гостей города.

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