В Бангкоке продолжаются протесты
- 18.10.2020, 20:44
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Протестующие призывают премьера уйти в отставку.
18 октября антиправительственные протесты охватили всю столицу Таиланда Бангкок, сообщает gordonua.com со ссылкой на Bangkok Post.
Демонстранты прибегли к новой тактике после того, как акция 16 октября закончилась столкновениями с полицией и арестом ряда лидеров протеста. Теперь участники митингов самоорганизуются в соцсетях и устраивают марши и митинги в разных местах, чтобы власти не знали о них до начала.
Всего в Таиланде сегодня одновременно состоялось 19 акций, участники которых требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча.