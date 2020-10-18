В Бангкоке продолжаются протесты 18.10.2020, 20:44

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Протестующие призывают премьера уйти в отставку.

18 октября антиправительственные протесты охватили всю столицу Таиланда Бангкок, сообщает gordonua.com со ссылкой на Bangkok Post.

Демонстранты прибегли к новой тактике после того, как акция 16 октября закончилась столкновениями с полицией и арестом ряда лидеров протеста. Теперь участники митингов самоорганизуются в соцсетях и устраивают марши и митинги в разных местах, чтобы власти не знали о них до начала.

Всего в Таиланде сегодня одновременно состоялось 19 акций, участники которых требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча.

фото: epa

фото: epa

фото: epa

фото: epa

фото: epa

фото: epa

фото: epa

фото: epa

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