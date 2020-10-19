Японские ученые выяснили, где безопаснее сидеть за столом с больным COVID-19 8 19.10.2020, 18:35

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Исследователи выяснили, как распространяется коронавирус за столом с помощью суперкомпьютера.

Японские исследователи с помощью суперкомпьютера Fugaku выяснили, как распространяется коронавирус во время общения за столом. Моделирование ситуации, в которой за столом сидят четыре человека, позволило им сделать вывод, что вероятность заражения коронавирусом от человека, который сидит рядом, выше, чем от сидящего напротив.

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на The Asahi Shimbun.

Когда человек говорит, около 5 % выдыхаемых им капель, достигают собеседника, но затем микрокапли распространяются и на других людей за столом. Безопаснее всего, по мнению ученых, сидеть по диагонали от инфицированного.

Коронавирусом в мире заразилось 40 112 870 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября. Жертвами COVID-19 стали 1 114 715 человек, выздоровели 27 532 622 человека.

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