Газ в Украине хранят компании из 21 страны 2 19.10.2020, 19:10

2,143

Газ в украинские хранилища закачали 790 компаний.

Газ в украинских подземных хранилищах хранят компании из 21 страны, рассказала в понедельник, 19 октября, директор департамента коммерческой деятельности Укртрансгаза Агнета Куцелим, пишет УНН.

"Акцентируем, кто является на сегодня клиентами газохранилищ, как вы видите, на октябрь месяц это 790 клиентов, из которых 79 - это компании-нерезиденты. Могу отметить, что 21 страна представлена в операторе газохранилищ, то есть компании-нерезиденты этих стран заключили договоры хранения с Укртрансгазом и могут использовать наши услуги", - сказала она.

Укртрансгаз предлагает этим компаниям такие услуги, как хранение, закачка и отбор, а также услуги таможенного склада.

В свою очередь, и.о. гендиректора Укртрансгаза Сергей Перелома заявил, что после анбандлинга доход компании сократился более чем в 10 раз, поскольку транспортировка газа больше не является ее деятельностью.

"За 9 месяцев текущего года операционные доходы компании составили около 4,5 млрд грн, и финансовый результат до налогообложения составил 2,7 млрд грн. Это позволило нам уплатить в бюджеты всех уровней около 3,7 млрд грн", - отметил Перелома.

Также в Укртрансгазе сообщили, что планируют потратить 13 млрд грн на модернизацию ГТС.

На данный момент объем газа в подземных хранилищах Украины составляет почти 28,5 млрд кубометров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».