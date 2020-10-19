Ученые сообщили об открытии двух экзопланет 19.10.2020, 20:44

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фото с сайта: chslovo.com

Планеты могут состоять наполовину из воды.

Международная группа астрофизиков под руководством специалистов Бернского и Женевского университетов обнаружила две экзопланеты у звезды TOI-1266 - красного карлика в созвездии, расположенном на расстоянии в 120 световых лет от Земли. Открытие было сделано в том числе на основе наблюдений за космическим пространством в обсерватории SAINT-EX в Мексике, передает tass.

Как отмечает Бернский университет на своем сайте, красные карлики представляют собой самый холодный тип звезд, поэтому на расположенных рядом с ними планетах потенциально возможно наличие воды. "Расстояние между экзопланетой и ее звездой - ключевой фактор для ее обнаружения. Чем ближе они друг к другу, тем выше у астрономов шансы обнаружить планету с Земли", - пояснили ученые.

Экзопланеты TOI-1266b и TOI-1266с находятся ближе к своей звезде, нежели планеты Солнечной системы по отношению к Солнцу, и совершают полный оборот вокруг нее соответственно за 11 и 19 земных суток. Их звезда гораздо холоднее Солнца, поэтому температура на поверхности более удаленной от нее TOI-1266с сравнима с температурой на Венере. При том, что TOI-1266с находится в семь раз ближе к своей звезде, чем Венера к Солнцу.

Обе планеты имеют схожую плотность, указывает Бернский университет. Они могут состоять, по мнению ученых, наполовину из скалистых пород и металлов, наполовину из воды. Однако по размеру планеты сильно отличаются друг от друга. Диаметр TOI-1266b почти в два с половиной раза больше диаметра Земли, и она относится таким образом к классу "мининептунов", а TOI-1266с принадлежит к классу "суперземля": она более чем в полтора раза больше Земли. Специалисты считают, что наличие в одной системе экзопланет разных классов открывает большие возможности для изучения их взаимодействия.

Результаты своих изысканий астрофизики опубликовали во французском научном журнале Astronomy and Astrophysics.

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