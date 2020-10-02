Цены на нефть ускорили падение после сообщения о заражениии Трампа COVID-19 2.10.2020, 10:12

Стоимость марки Brent упала до 40 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 2%, снижение нефтяных цен ускорилось после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус, свидетельствуют данные торгов, сообщает «Прайм».

По состоянию на 8.16 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,98%, до 40,12 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель.

Ранее Трамп заявил, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. До публикации сообщения Трампом в Twitter нефть дешевела на 1%.

При этом условия на рынке нефти остаются неблагоприятными из-за рисков вокруг спроса и предложения.

"Основополагающие факторы для нефти не воодушевляют, поскольку предложение растет и ожидания по спросу кажутся неблагоприятными", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Рынки обратили внимание на новости по добыче нефти. В частности, инвесторы оценили сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тысяч баррелей в сутки. В понедельник, 28 сентября, агентство Блумберг сообщало, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тысяч баррелей в день.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает поддерживать опасения второй волны заражений, что может сдержать восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на нефть.

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