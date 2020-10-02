Александра Герасименя: Власть надо менять, иначе никаких перемен не будет 2.10.2020, 14:26

Проблема в системе, которая не работает.

Белорусская пловчиха Александра Герасименя сообщила сайту «Сильные новости», что не намерена уезжать из страны.

– Вы считаете, что главная проблема Беларуси – власть, и ее нужно менять?

– Проблема в системе, которая не работает. Да, ее надо менять, иначе никаких перемен не будет. Это точно. Подросла молодежь, которая обрела право голоса на выборах, а нас тянут назад в прошлое, мы же хотим в будущее. Считаю, у нас есть для этого все возможности и ресурсы. Одни айтишники чего стоят!

– Однако и многие молодые активные люди, в том числе айтишники, начинают покидать страну.

– Да, увы, их прессуют за их позицию, мнение.

– Поговаривают, что и некоторые наши действующие спортсмены с мировым именем могут уехать.

– Таким спортсменам очень легко поменять гражданство. Если наши спортивные чиновники продолжат действовать в том же духе, то сами скоро будут бегать, прыгать, плавать и копья метать. Некому будет выступать.

– Пессимистический прогноз. А есть ли у Герасимени оптимизм?

– Безусловно! Я никогда не бралась за проекты, которые проваливались. Я верю в идеалы, в то, что мы требуем этих перемен, и они произойдут. Выборы власть проиграла, и утратила доверие народа.

– Вам ведь тоже поступали предложения о смене гражданства?

– Предлагали и не единожды, да с такими условиями, что я могла стать миллионером. У меня есть свое видение, своя позиция. Может, это звучит высокопарно.

– Так может это и есть настоящий патриотизм?

– Не знаю. Я люблю свою страну Беларусь, мне здесь комфортно. Где бы ни была, всегда хочется вернуться домой. Но в последнее время мне хотелось уехать. Но, как говорится, не дождетесь. Честно скажу, полгода назад я об этом задумывалась. Сейчас я понимаю, что уехать, это значит – проиграть. А я не люблю проигрывать, – заявила Герасименя.

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