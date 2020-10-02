Фристайлистка Александра Романовская: Людей нельзя обмануть 1 2.10.2020, 17:05

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Александра Романовская

Известная белорусская спортсменка поддержала протесты.

Об этом чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, ставшая лучшей спортсменкой Беларуси в 2019 году, рассказала в интервью YouTube-каналу «Жизнь-малина».

— По-моему, это случилось, когда арестовали всех потенциальных кандидатов. Сам факт этой нечестности меня сильно разозлил. Написала, выплеснула и пошла заниматься своими делами. Друзья потом пишут: «Ничего себе ты дала». Первая мысль: «Все, меня уволили». Начала думать, что мне надо делать дальше. В группе спортсменов, когда написали, что будет встреча с министром, спросила: «Мне свой крест нести или меня на министерском распнут?»

На следующий день было собрание, но меня никто не ругал. К нам тогда министр спорта приезжал и провел лекцию, что у нас все хорошо. Но конкретно ко мне не обращался, хотя и пару раз посмотрел в мою сторону. Было видно, что он в курсе.

Романовская также заявила, что не чувствует давления, хотя и понимает, что наверняка лишится именной стипендии.

— Пока давления не чувствую. Думаю, это из-за того, что я не одна такая в команде. Есть Николай Иванович Козеко. Кажется, все давление он принимает на себя. Только благодаря тому, что он принял жесткую позицию, до меня пока что не доходило. Это я предполагаю. Я готова к тому, что давление может быть оказано. Понимаю о последствиях, когда говорю что-то.

Не могу представить, как бы себя чувствовала, если бы пошла наперекор собственной совести и смолчала. Доставило ли бы мне удовольствие тогда выигрывать соревнования, если бы знала, что я отсиделась, когда могла хоть что-то сделать? Я понимаю, что если совесть нечиста, то чего бы ты ни достигал, тяжеловато с этим жить. Не жалею о том, какой путь выбрала.

Чем я недовольна? Ложью. Нельзя людей обмануть нагло. Даже не скрывать очевидных вещей. Нельзя людей обмануть, побить и еще обозвать. И надеяться, что они не будут негодовать и будут дальше с этим жить. Это как плеснуть человеку в лицо ведро помоев и чтобы он принял, отвернулся и продолжил с этим жить. Тем более, такому большому количеству людей.

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