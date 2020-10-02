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Житель Новополоцка отстоял бело-красно-белый флаг на своем балконе

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  • 2.10.2020, 18:35
  • 6,537
Житель Новополоцка отстоял бело-красно-белый флаг на своем балконе

Показательная история.

В одном из домов Новополоцка на балконе висит бело-красно-белый флаг из ткани. Хозяину квартиры недавно пришло письмо из горисполкома, в котором ему сообщили о возможном штрафе за нарушение архитектурного решения фасада здания. Мужчина решил оспорить это, и ему удалось. Историю рассказывает gorod214.by.

В письме из отдела архитектуры Новополоцкого горисполкома хозяину квартиры разъяснили, что им «не выполняются требования законодательства по содержанию в надлежащем состоянии внешнего вида фасада жилого дома». Ему рекомендовали «устранить нарушение», чтобы избежать штрафа.

Мужчина составил ответ и отправил его сразу в облисполком. Он утверждал, что данный флаг не запрещен в нашей стране и соответствует его «эстетическим представлениям о правильном сочетании цветов», не используется им во время массовых мероприятий, не вывешивается с балкона, а только прикреплен к стене, что не является нарушением законодательства Республики Беларусь.

1 октября мужчине пришло еще одно письмо из исполкома. Его уведомили, что изучили более детально ситуацию, «связанную с полотнищем флага» на лоджии его квартиры, и решили, что он не нарушает архитектурное решение фасада. А значит, административный процесс по этой статье в отношении владельца квартиры не будет начат.

Фото gorod214.by предоставлены семьей

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