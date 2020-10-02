Ученые назвали возможное место нахождения Янтарной комнаты 2 2.10.2020, 18:45

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Фото: planet-today.ru

Обнаружены останки затонувшего в 1945 году немецкого парохода.

Польские дайверы, во главе с Томашем Стахурой, при погружениях на дно Балтийского моря, обнаружили останки затонувшего в 1945 году немецкого парохода "Карлсруэ", пишет lenta.ua. Многих исследователей волнует вопрос, находится ли в трюме корабля Янтарная комната?

По словам водолазов, корабль затонул в считанных километрах от берега на глубине примерно 88 метров. При осмотре оказалось, что судно практически целое, а при осмотре трюмов, были обнаружены различные военные машины, фарфоровые изделия, а также большое количество ящиков. К сожалению их содержимое на данный момент неизвестно. Такая находка может дать окончательный ответ на вопрос, куда же все таки делась Янтарная комната.

"В последний раз Янтарная комната была замечена в Кенигсберге. Затем, при эвакуации немцев, в апреле 1945 года на борт "Карлсруэ" было помещено большое количество груза и как выяснилось в последствии этот рейс был последним",- заявляет Томаш Стахура.

Поисковые работы проводились в течение года. В поиске предположительных мест затопления огромное значение имели отчеты и рапорты советских летчиков. Путем отбора многочисленных мест для проверок, водолазам все же удалось обнаружить судно.

Также было предположено, что во время потопления корабль погружался на дно в вертикальном положении, затем совершил столкновение носом о дно и сел на киль. Водолазы отмечают довольно-таки ровное расположение судна на дне, но вот груз находящийся на борту в полнейшем беспорядке. Исследования осложняют относительно большая глубина затопления и отдаленность от побережья.

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