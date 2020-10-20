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Бывший кадет с «Погоней»: Вряд ли кто-то из моих друзей наденет балаклаву

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  • 20.10.2020, 11:52
  • 7,963
Бывший кадет с «Погоней»: Вряд ли кто-то из моих друзей наденет балаклаву

Легендарные Ястрембельские кадеты — с народом.

На прошлой неделе «Салідарнасць» напомнила об истории кадетов Ястрембельской школы-интерната, нашумевшей пять лет назад. Тогда четверо третьекурсников сфотографировались в майках с «Пагоняй» и после публикации фото в соцсетях прославились на всю страну.

После публикации в редакцию обратился один из бывших кадетов, попавший на фото. Никита Гвоздев рассказал «Салідарнасці» о событиях пятилетней давности, а также о том, как эта история повлияла на ее героев.

— Фотографию выложил я. Мы с ребятами этот момент не обсуждали: ставить ее куда-то или нет, — говорит Никита.

По его словам, до той истории подобные фотографии в училище не были редкостью, поэтому он не переживал за возможные последствия. Да и не предвидел их. У других кадетов были майки и шапки с символикой, бело-красно-белые флаги.

— Я не жалею, что так сделал. Ребята вроде тоже к этому отнеслись нормально. Тогда нам казалось, что это обычное дело, патриотизм. Думали, что таким фото уже никого не удивишь, — вспоминает Никита события октября 2015-го.

В выпускном фотоальбоме училища за 2017 год Никиты нет. Он рассказал, что забрал документы спустя несколько месяцев после той истории:

— Третью четверть после Нового года я уже учился в своей родной школе.

Молодой человек говорит, что его решение перевестись в школу не было связано с давлением администрации училища:

— Преподаватели к ситуации отнеслись с пониманием. Понятно, что директору прилетело по шапке. С нами провели воспитательную беседу, лишили на неделю увольнений за нарушение формы одежды.

Наш собеседник говорит, что после той истории кадеты перестали публиковать подобные фото: «Идеи в голове остались, но снимки больше никуда не шли».

Сейчас Никита заканчивает университет. Один из участников фото с «Пагоней» после окончания училища уехал продолжать учебу за границу. Двое других учатся в Беларуси. Молодые люди поддерживают контакт.

— Я остался прежним, при своих идеях. О ребятах многого не скажу, но не думаю, что их встречу на улице в балаклавах.

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