Профессор-инфекционист: COVID-19 уже могло переболеть 10% белорусов 20.10.2020, 13:52

Заявления преподавателя кафедры инфекционных болезней БГМУ противоречат опыту зарубежных ученых.

В Беларуси коронавирусом переболело уже до 10% населения.

Об этом в интервью пропагандистской газете «Советская Белоруссия» рассказал профессор Сергей Жаворонок с кафедры инфекционных болезней БГМУ, передает «Еврорадио».

«Это очень немного: чтобы остановить эпидемию, нужно достичь цифры в 80% или выработать иммунитет с помощью вакцины», — считает профессор.

По официальным данным, в Беларуси проведено более 2,2 млн тестов, выявлено 88,2 тысячи случаев коронавируса. В статистику Минздрава попадают только подтвержденные случаи. Ели профессор прав, болезнь в Беларуси уже перенесло около 900 тысяч человек, но тесты выявили только каждого десятого из них.

Медик отметил, что в холодную и влажную погоду вирус лучше сохраняется, поэтому количество больных растет быстрее, чем летом. Нужно очень внимательно следить за безопасностью: держать дистанцию, использовать маски:

— Некоторые почему-то считают, что болезни у нас нет, она где-то там, далеко. Эта глубочайшая ошибка может привести к серьезным последствиям.

По словам Жаворонка, после болезни всегда появляются антитела.

— Сохраняются они долго. Я считаю, минимум пять лет, — утверждает профессор. И добавляет, что повторно заболеть коронавирусом «почти невозможно».

Эти предположения противоречат опыту зарубежных ученых. Королевский колледж Лондона, например, пришел к выводу, что количество антител к коронавирусу быстро снижается. К этому же выводу приходили ученые Германии, Японии и других государств. У части тех, кто перенес болезнь, антитела через какое-то время вообще исчезают.

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