Азербайджан заявил о взятии города и 24 сел в Карабахе
- 20.10.2020, 16:53
- 1,358
Бои между армиями Армении и Азербайджана продолжаются.
В обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что армия заняла город Зангелан и 24 села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах, сообщает «Новое время».
«Зангелан — наш! Карабах — наш!» — заявил Ильхам Алиев.
Напомним, полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.
Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.