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Азербайджан заявил о взятии города и 24 сел в Карабахе

  • 20.10.2020, 16:53
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Азербайджан заявил о взятии города и 24 сел в Карабахе

Бои между армиями Армении и Азербайджана продолжаются.

В обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что армия заняла город Зангелан и 24 села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах, сообщает «Новое время».

«Зангелан — наш! Карабах — наш!» — заявил Ильхам Алиев.

Напомним, полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.

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