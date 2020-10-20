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Ученые: Характер у собак меняется с возрастом, как и у человека

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  • 20.10.2020, 17:18
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Ученые: Характер у собак меняется с возрастом, как и у человека
Иллюстрационное фото

Эксперты протестировав 217 собак.

Характерные особенности собак меняются со временем, как и особенности человека. К такому выводу пришли ученые из Венгрии и Австрии, протестировав 217 собак породы бордер-колли, которые прошли тест дважды с интервалом в 4 года, пишет сайт euro-pulse.ru.

Со временем собаки (как и люди) становятся менее любопытными и более сосредоточенными.

Умение решать задачи и любопытство сильно меняются с возрастом у всех собак: щенки более любопытны, но концентрироваться на задаче и доводить дело до конца им сложнее, чем взрослым собакам. А вот другие черты вроде общительности, активности и чувствительности к внешним раздражителям остаются практически неизменными.

Чтобы оценить личность собак, исследователи использовали венский личностный тест для собак VIDOPET. Он оценивает характер животных по пяти показателям: способность решать задачи (учитывает внимательность собак и умение концентрироваться на конкретном задании), поиск новизны (то есть любопытство), активность и независимость, способность мириться с раздражителями, а также общительность.

Динамика изменения характера собак оказалась очень похожа на возрастную динамику у человека. Авторы исследования уверены, что детальное изучение собачьих характеров в динамике позволит выявить аномалии, связанные с возрастом, особенно в старости. Если удастся выявить эти особенности для собак, будет легче выявить те же аномалии у людей и, в перспективе, скорректировать.

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