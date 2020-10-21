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Восстание против Бэтмена

  • 21.10.2020, 9:57
Восстание против Бэтмена
Фото: Anadolu Agency

Протесты в Болгарии продолжаются уже более 100 дней.

"В Болгарии люди подняли восстание против автократического стиля правления премьера Борисова. Рассчитывать на помощь ЕС им не приходится", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод - inopressa.ru).

"Болгары протестуют против своего политического класса уже более 100 дней, это крупнейшие демонстрации в новейшей истории страны, - отмечает журналист Ян Пуль. - Люди требуют отставки премьера Бойко Борисова".

"Борисов реорганизовал свой кабинет министров и объявил о некоторых малодушных реформах. Очевидно, он настроен продержаться до выборов весной".

"Но и демонстранты намерены продолжать: согласно опросам, протесты поддерживают почти две три болгар. Ведь, как говорит Кристо Иванов, речь идет не только о плохом правительстве, но и о демократии в целом".

"Иванов занимал при Борисове должность министра юстиции, а теперь каждый день выходит на улицу протестовать против него. По его словам, при Борисове Болгария превратилась в новый тип авторитарно-популистского режима. "ЕС пристально смотрит на Польшу и Венгрию, но и в Болгарии подрываются свобода слова и принципы верховенства закона", - говорит он".

"Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Сегодня это беднейшая и одна из наиболее коррумпированных стран союза, - указывает издание. - Организация "Репортеры без границ" ставит Болгарию на 111 место из 180 в рейтинге свободы слова. (...) По мнению людей, демократия здесь иллюзорна, органы власти являются не слугами народа, а, как во времена коммунизма, инструментами угнетения".

К тому же стремительно сокращается население страны. "С 1989 года численность болгар уменьшилась с 8,6 до 6,9 млн человек. (...) Если эта тенденция продолжится, к 2050 году Болгария в сравнении с поворотным 1989 годом потеряет почти половину своего населения", - отмечает автор статьи.

"Основная ответственность за это бедственное положение лежит в числе прочих и на Борисове. Он возглавляет страну с небольшими перерывами с 2009 года. (...) Борисов - человек закулисных сделок, который заключает соглашения с олигархами, оказывает давление на противников и соратников, назначает на важные посты своих сторонников".

"Борисов, родившийся в 1959 году, учился политическому ремеслу в советское время. (...) Он работал личным охранником у Симеона Саксен-Кобург-Готского, тогдашнего премьер-министра Болгарии, который продвинул его до должности секретаря министерства внутренних дел и звания генерал-лейтенанта", - повествует Der Spiegel.

"Однако Борисов хотел большего, он выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Софии, был человеком с огромным эго, как еще в 2006 году писал в депеше посол США в Софии ".

"В развевающемся кожаном плаще Борисов носился по столице и получил прозвище "Бэтмен". На вечеринках он хвастался своим оружием, пистолетом "Глок". Говорят, он также предлагал журналистам деньги за положительные статьи. Как и президент России Путин, он фотографировался с обнаженным, тщательно эпилированным торсом. Ему приписывают несколько романов", - говорится в статье.

Сегодня в системе Борисова "горстка олигархов претендует на то, что принадлежит всем - и они могут полагаться на защиту со стороны государственного аппарата", указывает издание.

"Борисов должен уйти, но это будет только начало, - говорит Кристо Иванов. - Понадобится время для того, чтобы мы устранили стоящую за ним систему, чтобы были восстановлены принципы верховенства закона, демократии и разделения властей".

"Евросоюзом Иванов разочарован. После вступления в ЕС болгары надеялись, что одно лишь членство в союзе окажет своего рода целебную силу, что система автоматически приблизится к европейским стандартам. Но этого не произошло".

Ежегодный доклад Брюсселя о состоянии болгарской демократии чаще всего оказывается негативным. "Но, - критикует Иванов, - это никогда не влечет за собой никаких последствий". Никогда не сокращается объем выделяемых средств, и Борисова по-прежнему приветствуют на саммитах как уважаемого государственного деятеля, - передает Der Spiegel. - (...) "ЕС легитимировал систему Борисова", - говорит Иванов".

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