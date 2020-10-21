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Президент Болгарии ушел на карантин

  • 21.10.2020, 12:43
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Президент Болгарии ушел на карантин
Румен Радев
Фото: EPA

Политик общался с больным COVID-19 военным чиновником.

Президент Болгарии Румен Радев завершил официальную поездку в Эстонию и ушел на карантин после контакта с больным COVID-19 военным чиновником. Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty 20 октября со ссылкой на министра здравоохранения Болгарии Костадина Ангелова.

Радев прибыл в Эстонию на инвестиционный форум. Вчера, 20 октября, он вернулся в Болгарию. Ангелов сказал, что Радева поместят на карантин в соответствии с санитарными правилами страны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила в Facebook, что Радев из-за этого пропустил саммит государств "Инициативы трех морей" (в эту инициативу входят Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).

"После поступившей информации [о том, что Радев контактировал с больным] Эстония приняла все необходимые меры, болгарская делегация была на изоляции в отеле", – написала глава Эстонии.

По прибытии в аэропорт Софии Радев опроверг информацию о том, что он и его делегация были помещены на карантин в гостиницу Таллинна.

"Ни я, ни кто-либо из моей делегации, ни сопровождавшие меня журналисты не были помещены на карантин в Эстонии. Я в отличной форме", – сказал Радев.

"Немецкая волна" сообщила, что глава Болгарии несколькими днями ранее общался с высокопоставленным представителем болгарских военно-воздушных сил, у которого позднее выявили COVID-19.

Последний раз тест на коронавирусную инфекцию Радев сдавал 19 октября и он был отрицательным.

Карантин Радева побудил Ангелова объявить с 22 октября обязательное ношение защитных масок в открытых местах.

После консультаций с инфекционистами он заявил, что "это самая простая мера". Министр выразил надежду, что в результате этой меры количество заболевших снизится на треть.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили почти у 40,8 млн человек во всем мире. Из них выздоровели уже 27,9 млн, а умерли более 1,12 млн пациентов.

В Болгарии коронавирусом заразились 31,8 тыс. человек. Выздоровели от COVID-19 более 17 тыс., а умерла 1 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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