Экономику страны нельзя доверять параноику 3 21.10.2020, 20:40

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До ультиматума осталось четыре дня.

Уважаемые рабочие и весь народ Беларуси! До известных нам с вами событий этого лета и осени дела уже шли плохо: экономика работала за счет постоянных внешних вливаний, а многие предприятия - себе в убыток, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

Долго это продолжаться, в любом случае, не смогло бы, а сейчас, после того как почти все наши страны-соседи, кроме сами знаете кого, признали человека, незаконно занимающего пост президента, нелегитимным и не будут иметь с ним никаких дел - тем более.

Система, в которую вливают деньги вхолостую или почти вхолостую (для примера: даже в самом, казалось бы, рекламируемом виде производства - производстве и экспорте зерна, Беларусь совсем не первая), не обеспечивая эти вложения продуктом и прибылью, рано или поздно схлопнется, подобно финансовой пирамиде.

Поэтому, в любом случае, стране нужны реформы с полным или частичным переходом к рыночной экономике.

Как сказал российский эксперт Сергей Гуриев, у нас есть опыт других стран, которые, как та же самая Литва, уже через эти реформы проходили и чьи экономики сегодня успешно растут, намного опережая отстающую лет на 20, а местами и на все 70, "стабильную" Беларусь. И этот опыт нам поможет избежать ошибок и значительно смягчить последствия реформ.

То, кому вы сегодня доверите экономику страны: параноику, который трясется только за свой трон и которому на вас глубоко наплевать, и у которого на местах одни лизоблюды вместо грамотных экспертов, или новому, грамотному правительству - сейчас, как никогда, зависит только от вас.

Страх за свой трон - все, что волнует Лукашеску. Он не предотвратил кризис 2011 года и не предотвратит экономическую катастрофу, над пропастью которой мы с вами стоим прямо сейчас. Он замалчивает эти проблемы так же, как замалчивает настоящую ситуацию с коронавирусом.

Светлана Тихановская заручилась поддержкой развитых западных стран и объявила захватчикам власти, пытающим и убивающим свой народ, ультиматум. Ультиматум, который сегодня нельзя не поддержать со всех точек зрения, ради будущего всех нас и наших детей. У нас действительно есть выбор и есть шанс пойти другим путем и построить страну для жизни, а не загнивающее болото. Выбрать нужно сейчас.

До ультиматума осталось четыре дня.

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