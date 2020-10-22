Китаец сбежал со свидания, на которое пришли 23 родственника девушки 22.10.2020, 11:28

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иллюстрационное фото redage.net

Они заказали блюда в ресторане на $3 тысячи.

Житель китайской провинции Чжэцзян - Сяо Лю сбежал со свидания вслепую после того, как его партнерша привела в ресторан, где они встречались, 23 родственника. Люди заказали самые дорогие блюда, надеясь, что огромный счет оплатит кавалер, пишет korrespondent.net со ссылкой на местное издание.

29-летний Сяо Лю из-за постоянной загруженности на работе не мог найти себе девушку. Его мать переживала из-за этого и попросила сваху организовать свидание вслепую.

Парень, как истинный джентльмен пообещал заплатить в ресторане за себя и свою визави. Однако он не ожидал, что девушка придет с "группой поддержки". Ее 23 родственника, занявшие несколько столов, заказали блюда на 20 тысяч юаней (три тысячи долларов).

Как только Сяо Лю понял, что "попал", он сбежал из ресторана. Девушка не смогла ему дозвониться, поэтому ей с родственниками пришлось самим платить за роскошный ужин.

Позже китаец все же вышел на связь и пообещал отдать только часть денег - около 600 долларов.

Отмечается, что родственники девушки были крайне недовольны поступком молодого человека, посчитав его жадным.

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