Ученые составили список потенциально обитаемых планет, с которых видна Земля 1 22.10.2020, 12:59

2,213

Астрономы считают, что это поможет установить контакт с инопланетными цивилизациями.

Американские ученые составили список звездных систем, откуда потенциальные наблюдатели могут увидеть Землю и идентифицировать жизнь на ней. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (перевод - ria.ru).

На сегодняшний день космический телескоп НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом, обследовал 75 процентов неба. По данным его наблюдения составлен список звезд, у которых есть планеты размером с Землю, вращающиеся в обитаемой зоне.

Астрономы Лиза Калтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнеллского университета и Джошуа Пеппер (Joshua Pepper) из Лихайского университета решили поменять "точку наблюдения" и выяснить, из каких систем другие наблюдатели могут видеть Землю как транзитную планету.

По мнению исследователей, если такие наблюдатели существуют, то они за два с лишним миллиарда лет наличия у Земли кислородной атмосферы, могли не только "засечь" нашу планету, но и обнаружить с помощью спектрометрических методов признаки жизни на ней.

Используя звездный каталог TESS и данные обзора DR2 космического телескопа ЕКА Gaia, авторы идентифицировали 1004 звезды главной последовательности, которые могут содержать планеты земного типа в обитаемых зонах. Все эти звезды похожи на наше Солнце и находятся в пределах 300 световых лет от нас. С такого расстояния, по мнению ученых, можно обнаружить химические следы жизни на Земле.

"Если бы наблюдатели оттуда вели поиск, они могли бы увидеть признаки биосферы в атмосфере нашей бледно-голубой точки, — приводятся в пресс-релизе Корнеллского университета слова Калтенеггер. — А мы можем видеть некоторые из этих звезд в ночном небе даже без телескопа".

Исследователи определили, что все экзопланеты "с видом" на Землю, расположены в области эклиптики — плоскости обращения Земли вокруг Солнца. Так он смогут увидеть транзит нашей планеты, проходящей один раз в год на фоне солнечного диска, который в этот момент немного теряет свою яркость. Так же, с помощью транзитного метода земные астрономы выявляют экзопланеты и определяют их характеристики.

"Только очень небольшая часть экзопланет случайно выравнивается с нашей линией обзора, чтобы мы могли увидеть их транзит, — говорит Пеппер. — Но все звезды, которые мы определили в нашей статье, могут "видеть", как наша Земля проходит мимо Солнца".

Исследователи считают, что если мы хотим установить контакт с инопланетными цивилизациями, надо сосредоточить свои поиски именно на тех планетных системах, откуда потенциально может быть виден транзит Земли.

"Если мы ищем разумную жизнь во Вселенной, она могла бы нас найти и, возможно, захотела бы связаться с нами, — отмечает Калтенеггер. — Мы только что создали звездную карту, где нам следует искать в первую очередь".

Авторы надеются, что в рамках расширенной миссии TESS уделит особое внимание поиску в области эклиптики транзитных планет, которые, возможно, уже обнаружили жизнь на нашей транзитной, с их точки наблюдения, Земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».