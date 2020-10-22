Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова 3 22.10.2020, 13:41

2,627

Награда будет вручена 16 декабря.

Демократическая оппозиция Беларуси удостоена премии Сахарова. Об этом объявил в четверг, 22 октября, спикер Европарламента Давид Сассоли, сообщает "Немецкая волна".

"Демократическую оппозицию Беларуси на премию Сахарова номинировали три крупнейшие фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и "Обновить Европу", - заявил Давид Сассоли.

Решение о присуждении премии Сахарова группе из 10 человек, представляющей белорусскую оппозицию, принял ранее президиум Европарламента, куда, кроме спикера, входят председатели семи фракций. Церемония вручения должна состояться 16 декабря на пленарном заседании в Страсбурге. Но в связи с пандемией коронавируса от поездок на пленарные заседания во французский город отказались, и сейчас их проводят в Брюсселе и виртуально.

Получили премию десять человек. Это экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова. Также это председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».