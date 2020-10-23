Египтологи нашли 80 нетронутых саркофагов 23.10.2020, 11:02

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Новые саркофаги ученые называют капсулой времени.

20 октября стало известно об открытии еще 80 саркофагов и позолоченных деревянных статуэток в некрополе Саккары. Как подчеркнул известный египтолог Мустафа Вазири, во всех этих саркофагах были захоронены жрецы XXVI династии Египта, а также представители знати, сообщает «Корреспондент».

Саккара находится к югу от Каира. В этой области расположен обширный погребальный комплекс древнеегипетской столицы Мемфиса. В Саккаре также есть знаменитая ступенчатая пирамида Джосера и пирамиды Гизы, а также меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.

Впервые о находках в Саккаре в этом году ученые заявили в начале сентября. Тогда археологи обнаружили тайник с 13 запечатанными саркофагами в могильной шахте на глубине 11 метров под землей.

Через месяц археологи сообщили об открытии еще 59 саркофагов в трех других шахтах в некрополе Саккары, которые находятся одна над другой. Кроме мумий также были найдены 28 деревянных статуэток Птаха, бога правды и порядка, а также амулеты и погребальные

Одно из главных достояний открытия — почти идеальная сохранность находок. Несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги выглядят так, как будто их сделали совсем недавно. И они не тронуты грабителями. Некоторые саркофаги раскрашены и рисунки хороши видны. Почти во всех саркофагах лежат мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.

Подобное, хоть и значительно менее масштабное открытие было сделано в 2018 году. Тогда в Саккаре археологи нашли «исключительно хорошо сохранившуюся» гробницу верховного жреца времен пятой династии фараонов Древнего Египта по имени Уахти. В усыпальнице обнаружили богатую роспись на стенах и более пятидесяти статуй. Ее возраст оценили в 4,5 тысячи лет. Гробница состоит из прямоугольного холла площадью порядка 30 квадратных метров и подвального помещения в конце. Захоронение включает в себя пять погребальных шахт.

В том же году были сделаны и другие открытия Саккары. Ученые нашли семь гробниц Древнего царства и позднего периода, в которых находились разные статуи, амулеты и мумии — кошек, крокодилов, змей и даже жуков-скарабеев.

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