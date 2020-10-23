Капитан женской сборной по баскетболу: Они никогда не сдаются 3 23.10.2020, 14:11

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Екатерина Снытина

Екатерина Снытина восхищается белорусскими женщинами.

Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина посвятила белорусским женщинам пост в Instagram.

«Мужчин бьют и забирают в автозаки, а они снова выходят на улицу для протеста. ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀ Против них используют оружие и водометы — они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются! Они — женщины Беларуси!» — написала Снытина.

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