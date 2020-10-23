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Капитан женской сборной по баскетболу: Они никогда не сдаются

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  • 23.10.2020, 14:11
  • 2,253
Капитан женской сборной по баскетболу: Они никогда не сдаются
Екатерина Снытина

Екатерина Снытина восхищается белорусскими женщинами.

Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина посвятила белорусским женщинам пост в Instagram.

«Мужчин бьют и забирают в автозаки, а они снова выходят на улицу для протеста. ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀ Против них используют оружие и водометы — они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются! Они — женщины Беларуси!» — написала Снытина.

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⁣Мужчин бьют и забирают в автозаки - а они снова выходят на улицу для протеста,⠀ ⠀ Омон избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты,⠀ ⠀ Против них используют оружие и водомёты, они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются!⠀ ⠀ Они - женщины Беларуси!❤✊🏼✌🏼⠀ ⠀ ⠀ Mens are beaten and taken to police vans - and they again go out into the street to protest,⠀ ⠀ Police beats a lying person on the ground, they cover him with their bodies for protection,⠀ ⠀ They use weapons and water cannons against them, they pick up flowers and umbrellas and go for a walk in their favorite cities, they never give up!⠀ ⠀ They are WOMENS of Belarus! ❤✊🏼✌🏼⠀ ⠀ #StandWithBelarus

Post udostępniony przez Екатерина Снытина (@snytsina)

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