В Минске заметили «зенитную дугу» 3 23.10.2020, 19:14

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Зенитная дуга — один из видов гало, который часто называют перевернутой радугой.

В Минске заметили достаточно редкое природное явление — «зенитную дугу». Его фотографией с tut.by поделилась читательница.

Зенитная дуга — один из видов гало, который часто называют перевернутой радугой. Обычно явление наблюдается, когда на небе есть перистые облака.

Фото: instagram.com/oltremarina

Напомним: гало — это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света: обычно вокруг Солнца и Луны, а иногда даже вокруг уличных фонарей. Существует множество типов гало, и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5−10 км в верхних слоях тропосферы.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

Подобные гало в Минске замечали и раньше — например осенью 2019 года. Тогда астроном-любитель Андрей Лейчик пояснил, что это явление в это время года не такая уж и редкость.

— Ясная погода сопровождается невысокими температурами, благодаря чему в атмосфере образуется большое число ледяных кристаллов, которые в свете солнца преломляют свет.

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