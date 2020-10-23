Яценюк: Если Украина станет членом НАТО, в Донецке, Луганске и в Крыму никогда не будет российских танков

Яценюк: Если Украина станет членом НАТО, в Донецке, Луганске и в Крыму никогда не будет российских танков6
- 23.10.2020, 19:30
- 2,080
Армия НАТО поможет украинской армии защитить свою территориальную целостность.
Украинская армия установит контроль над всеми украинскими территориями, если Украина вступит в НАТО. Об этом 23 октября во время Специального Киевского форума по безопасности сказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает "Гордон".
"Для граждан Украины абсолютно понятно, что если Украина станет членом НАТО, то в Донецке, Луганске, в Крыму… И в Киеве, и на других территориях Украины никогда не будет российских танков. Тут будет исключительно украинская армия, которая поддерживается вооруженными силами стран – членов НАТО согласно 5-й статье Вашингтонского договора", – сказал он.
Яценюк имел в виду Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года в Вашингтоне западноевропейскими и североамериканскими странами для коллективной обороны в Североатлантическом регионе.
Договор послужил основой создания блока НАТО. Его 5-я статья предусматривает, что вооруженная агрессия против одной или нескольких стран рассматривается как нападение на всех участниц договора. В этом случае каждая страна обязуется помочь жертве агрессии, в том числе военной силой.
"Это понятно для человека, потому что он защищен", – сказал экс-премьер.