«Приказали убрать мясо из бутербродов, чтобы не напоминали бело-красно-белый флаг» 1 24.10.2020, 10:51

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Фото: «Белсат»

Страх властей перед революцией доходит до маразма.

На эти выходные власти планировали собрать грандиозный митинг, на который сгоняли работников госпредприятий со всей страны, но в итоге отменили акцию. На стеле, площади Независимости и Октябрьской площади проводили подготовительные работы, монтаж специальной сцены. Но 23 октября начали все разбирать.

Лукашенко заявил, что он не сторонник проведения «масштабного митинга». По его словам, со всей страны на мероприятие изъявили желание прибыть около 250-300 тысяч человек, но по причинам безопасности он против скопления людей. Еще одна официальная причина – коронавирус.

Фото: «Белсат»

Верится в такое объяснение с трудом, так как до последнего чиновников не смущали дополнительные поезда из областных центров и специально арендованные автобусы, которые должны были свозить участников митинга в столицу. Инициировал проведение митинга глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Он призвал приходить на акцию, чтобы «показать сегодня, кто в нашей стране хозяин». Скорее всего, власти поняли, что массовости на мероприятии ожидать не стоит – большинство, несмотря на угрозу увольнения и предложенные отгулы, отказывалось от участия.

Рабочие, которые разбирали декорации к лукашенковскому митингу, сказали корреспонденту «Белсата» следующее:

«Ничего не будет из-за коронавируса. Вчера его не было, а сегодня есть! Ночью ставили сцену, а теперь собираем обратно».

«Дали отбой, причин не объяснили»

Отменить сбор работников у стелы – такое распоряжение получила одна из государственных сетей общественного питания, которая должна была обслуживать мероприятие.

«Дали команду «отбой», причин не называют. Ходят слухи, что боятся слияния двух митингов в один», – сообщает источник belsat.eu на предприятии. Что интересно, ранее работники сети получили команду готовиться к мероприятию заранее – с 2 часов ночи с субботы на воскресенье.

Согласно источнику, руководство очень щепетильно подошло к составлению праздничного меню.

«Доходило до маразма. Каждый пункт меню одобряли сверху. Возьмем бутерброд с салом и огурцом. Руководство не устроила мясная прослойка. Приказали вырезать мясо, так как иначе сало напоминало бело-красно-белый флаг. Любой намек на бело-красно-белые цвета запрещен».

Фото: «Белсат»

При том большинство работников отказывалось идти на ярмарку, мотивируя это мерами безопасности.

«Руководство понимает, что люди недовольны и не хотели туда идти. Им говорили «приходите отдохнуть», разрешили даже пить алкоголь. Конечно, неофициально. Одним словом, пейте, ешьте, танцуйте, но работники сказали, что это опасно. Мол, как мы будем смотреть в глаза людям? А если придут с другого митинга? Им сказали, что будут охранять, будут специально обученные люди. Кто – не уточнили».

«Нашлось 2 человека, только за деньги и отгулы»

Желающих поучаствовать в провластном митинге собирали в минской организации «Беллифт» – за отгул или дополнительную оплату. Однако сегодня утром прошло совещание в исполкоме, после которого директор по идеологии сообщил работникам, что все отменяется.

«Спасибо за участие в подготовке к проведению воскресного мероприятия, по определенным причинам участие нашего предприятия отменяется, все отменяется». Вчера всем сообщили, что из каждой бригады нужно 1-2 человека (за отгул и оплату), все это говорилось в устной форме.

Ближе к концу дня с одного участка нашлось 2 человека, только за деньги и отгулы (это 100 %). На остальных участках – такая же статистика. Рабочие в большинстве отказались», – написал читатель.

Фото: «Белсат»

36 вагонов и ОМОН в придачу

В редакцию «Белсата» обращались железнодорожники из Могилева, Гродно и Витебска. По их информации, на выходные из каждого областного центра планировали по два дополнительных поезда – 18 вагонов каждый.

«В каждом вагоне – 40 мест минимум. Нам сказали о том, что едем, только вчера вечером. Отказаться не дали, поставили перед фактом, мол, «надо было раньше думать».

Вынуждают работать тех, у кого выходной. Приходится переступать через себя. Также нам сказали, что с нами поедет ОМОН, но зачем – не объясняли», – рассказывает нам работник железной дороги из Гродно.

По его словам, настроения в коллективе неодобрительные. Бригада отказывалась формировать состав поезда, так как все выступают против.

«Коронавирус их не беспокоил. Премий и доплат даже не предлагают. Сегодня поступила информация, что рейсы отменяют. Весь коллектив рад».

«На митинг идут 5-6 человек – жены силовиков»

На митинг за Лукашенко собирали воспитателей детских садов. В четверг, согласно источникам «Белсата», в Минске состоялось собрание всех заведующих детских садов столицы.

«Потом заведующая детским садом № 565 во Фрунзенском районе собрала всех работников и сказала, что все в обязательном порядке должны в воскресенье выйти на провластный митинг. Угрожали увольнением. Коллектив поделился 50/50: на тех, кто открыто отказались идти, и тех, кто думает так же, но боится сказать.

На митинг планировали идти примерно 5-6 человек – жены работников силовых структур. Также заведующая сказала, что если есть маленькие дети, которых не с кем оставить, можно взять детей с собой», – написал нам один из работников учреждения.

Однако пока никто официально информации работникам не давал – надо им идти на митинг либо нет.

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