Алиев назвал главного поставщика оружия Азербайджану 24.10.2020, 20:41

10,548

фото с сайта: gazeta.ru

Беларусь также поставляет оружие Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия является главным поставщиком оружия для страны. Расшифровка интервью опубликована на сайте президента Азербайджана.

«Мы приобретаем вооружения у многих стран. Больше всего военную технику нам поставляют не Турция и Израиль. Это — Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение. Армения приобретает оружие у России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси. Конечно, сегодня у нас есть возможность приобретать современное оружие, которое помогает нашей армии восстановить нашу территориальную целостность», — сказал Алиев.

Глава государства также отметил, что Азербайджан самостоятельно восстанавливает свою территориальную целостность.

«Естественно, в нашем регионе любая страна покупает оружие. Далеко не все страны в мире могут обеспечить себя вооружением на 100%. Таким образом, здесь нет ничего странного. Конечно, мы платим за оружие, мы покупаем хорошее оружие, и оно помогает нам на местах. Но территории освобождаются от оккупации не дронами. Территории освобождаются солдатами, людьми, которые выполняют там свои обязанности», — добавил Алиев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».