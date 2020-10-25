Алексей Венедиктов: Ситуация в Беларуси турбулентная 6 25.10.2020, 12:17

14,134

Пришло время делать следующий шаг протестному движению.

Известный российский обозреватель, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о своем видении ситуации в Беларуси в свете визита главного чекиста РФ в нашу страну.

– Как мне представляется, Сергей Нарышкин готовится к следующему скачку в своей карьере, – рассуждает Алексей Венедиктов на «Эхе Москвы». – И этот скачок может быть и наверное будет связан прежде всего с международной деятельностью, либо председатель Совета Федерации, либо министр иностранных дел.

Я думаю, что Сергей Евгеньевич поехал не сам по себе, естественно. А поехал как политический посол Путина. Лукашенко прекрасно знает, насколько Нарышкин близок к Путину. Из одной конторы можно сказать.

И я думаю, что Сергей Евгеньевич подталкивал Лукашенко к выполнению тех обещаний или обязательств, которые Лукашенко от имени Беларуси взял на себя именно. Конституционная реформа, парламентские новые выборы, затем выборы президента без Лукашенко.

И, конечно, это тоже не может не учитывать ни обобщенный Запад, США, Европа. И ни протест.

И хочу сразу сказать, что в понедельник ждем интервью Светланы Тихановской.

Но ситуация турбулентная. Пришло время делать следующий шаг протестному движению. Я не знаю, какой. Потому что шаги бывают разными. Мы видели подобные шаги в Испании после смерти Франко. Мы видели подобные шаги в 1989 году в Польше во время «Солидарности» и коммунистического правительства. Но видели и в Румынии. И в Кыргызстане. Поэтому развилка вот она, она понятна.

И посмотрим, как сработает ультиматум Тихановской Светланы. Насколько ей удастся вывести людей на забастовки в первую очередь. У нее главное – забастовки тема. И я не готов предугадывать и гадать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».