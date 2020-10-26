В Сети появились личные данные главных карателей с Окрестина, где пытали белорусов 35 26.10.2020, 8:26

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иллюстрационное Фото: tut.by

Разоблачение прислужников Лукашенко продолжается.

Телеграм-канал белорусских кибер-партизан опубликовал личные данные руководства карателей с Окрестина, заявив следующее:

— «Выполняем данное месяц назад обещание «искать информацию о полицаях, членах оккупационной администрации и их преступлениях».

Мы достали личные данные сотрудников современного Освенцима-Окрестина.

Публикуем данные 12 руководителей», - пишут кибер-партизаны.

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