FT: Оксфордская вакцина против COVID-19 может стать эффективной для людей пожилого возраста 26.10.2020, 11:07

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За результатами испытаний вакцины пристально следят во всем мире.

Оксфордская вакцина против коронавируса, которая считается одним из лидеров среди вакцин, которые находятся на стадии разработки, вызвала стойкую иммунную реакцию у пожилых людей, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

Открытие того, что вакцина, которая разрабатывается Оксфордским университетом в сотрудничестве с компанией AstraZeneca, вызывает иммунную реакцию в старших возрастных группах, обнадежило исследователей, поскольку они намерены создать вакцину, которая будет эффективной для различных возрастных групп населения.

Возраст стал основным фактором, который провоцирует тяжелое течение COVID-19. Ведь иммунная система человека ослабевает с возрастом, а это вызывает беспокойство, что пожилые люди - это именно та группа населения, которая наиболее нуждается в защите, ведь иммунная система людей пожилого возраста может вызвать наименее эффективную реакцию.

Результаты исследований показали, что вакцина генерировала "устойчивые иммунные реакции" в группе здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Положительные тесты на иммуногенность не гарантируют, что вакцина окажется безопасной и эффективной для пожилых людей. Это не будет известно точно, пока не будут проанализированы полные данные проб для этой возрастной группы.

Однако исследователей ободрила последняя разработка, подробности которой вскоре будут опубликованы.

"Если данные, которые они имеют, свидетельствуют о том, что вакцина генерирует стойкую реакцию иммунитета в возрастной группе старше 55 лет, и это также включает хорошие реакции у людей, даже еще старше, я думаю, что это перспективный знак", - сказал профессор вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Болл.

Однако он предостерег, даже если хорошие данные о иммуногенности будут обнадеживающими, "в конечном счете решающее значение имеет то, действительно ли защищает вакцина от заболевания, и мы будем это знать только после завершения всех клинических исследований".

В прошлый четверг главный научный советник британского правительства Патрик Валланс сказал на пресс-конференции на Даунинг-стрит, несмотря на то, что разработка вакцины прогрессирует хорошо, он считает, что возможность более широкого использования вакцины появится только весной следующего года.

За результатами испытаний вакцины пристально следят во всем мире.

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