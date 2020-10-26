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Ученые назвали три лучших напитка для укрепления иммунитета

  • 26.10.2020, 11:47
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Ученые назвали три лучших напитка для укрепления иммунитета

Один из напитком - «золотое молоко».

Медики перечислили три напитка, которые способствуют укреплению иммунитета. Особенно актуальны рекомендации в холодный период года, когда возрастает риск подхватить вирусную инфекцию, пишет orthodox.od.ua.

Отличным сочетанием станет вода с имбирем. Последний известен своими противовоспалительными свойствами, эффективно противодействуя первым признакам простуды. Кроме того, осенью специалисты советуют добавить в рацион воду с лимоном, корицей и медом. Указанные составляющие имеют ряд преимуществ для здоровья. К примеру, мед хорошо справляется с воспалениями, когда корица может похвастаться антибактериальным действием.

Еще одним полезным напитком является “золотое молоко”. Так диетологи именуют сочетание нагретого молока, кокосового масла, куркумы и меда. Таким образом можно очистить организм, справиться с воспалениями, а куркумин даже помогает в борьбе с раковыми клетками.

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