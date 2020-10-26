Ученые разгадали уникальные письмена ацтеков 26.10.2020, 12:51

5,672

Кодекс Чести ацтеков представляет собой ритуально-астрологическую книгу.

Codex Cospi — Кодекс Чести ацтеков — уникальная рукопись, представляющая собой один из немногих сохранившихся до наших времен артефактов ацтекской письменности. Ученые проанализировали книгу, которая хранится сегодня в библиотеке Болонского Университета, и разгадали ее тайны, пишет lenta.ua.

Выяснилось, что при создании Codex Cospi применялись уникальные техники рисования, а также невероятные для своего времени инструменты. Книга, если что, создавалась примерно в пятнадцатом веке.

"Кодекс Чести ацтеков представляет собой ритуально-астрологическую книгу, которая была создана на территории современной Мексики еще до появления там испанцев. Мы применили новейшие методы не инвазивного исследования, чтобы изучить структуру книги, а также материалы и инструменты, применявшиеся при ее создании. Например, очень интересно было определить состав ярких красок, при помощи которых созданы иллюстрации", — отмечает Давиде Домениче, профессор Болонского университета.

Уникальную древнюю рукопись изучили, в частности, при помощи макро-XRF сканера, который позволяет анализировать хрупкие объекты рентгеновскими лучами. Сканер позволил ученым заглянуть во внутреннюю структуру книги ацтеков и раскрыть некоторые секреты ее создания. "В состав ярких красок, предположительно, входит мышьяк. Плюс, ацтеки использовали некоторые другие секретные ингредиенты", — сказал Домениче.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».