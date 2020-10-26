В ЕС работают над новыми санкциями против Лукашенко 7 26.10.2020, 15:50

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В Брюсселе внимательно следят за последними протестами в Беларуси.

В Европейском Союзе идет обсуждение новых санкций против Лукашенко и его режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - сказал Стано.

Он также отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.

Ранее Евросоюз заявлял, что не исключает новых санкций в отношении Беларуси, если режим в Минске решится использовать боевое оружие во время массовых протестов.

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