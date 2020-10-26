закрыть
26 октября 2020, понедельник, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ЕС работают над новыми санкциями против Лукашенко

7
  • 26.10.2020, 15:50
  • 5,778
В ЕС работают над новыми санкциями против Лукашенко

В Брюсселе внимательно следят за последними протестами в Беларуси.

В Европейском Союзе идет обсуждение новых санкций против Лукашенко и его режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - сказал Стано.

Он также отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.

Ранее Евросоюз заявлял, что не исключает новых санкций в отношении Беларуси, если режим в Минске решится использовать боевое оружие во время массовых протестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник