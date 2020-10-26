«Частный бизнес тоже бастует! Хватит кормить режим» 26.10.2020, 17:23

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иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Один человек в организации не решает? А если таких организаций тысяча?

- Наверное просто хочу рассказать о себе. Я рядовой сотрудник частной не большой компании, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Бытует мнение, что частники не бастуют, что только заводы в этом решают. Но я спросил себя: а разве мои налоги не оплачивают террор и диктатуру? Разве мне не страшно было выйти на улицу вечером 25.10? Ответ очевиден.

По призыву президента Светланы Тихановской 26.10.20 я присоединился к забастовке. Хватит кормить режим! Хватит оплачивать пули, которыми в меня же стреляют. Частный бизнес тоже бастует!

Придется покинуть зону комфорта? Ничего. Выкрутимся. Один человек в организации не решает? А если таких организаций тысяча?

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