«Частный бизнес тоже бастует! Хватит кормить режим»
- 26.10.2020, 17:23
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Один человек в организации не решает? А если таких организаций тысяча?
- Наверное просто хочу рассказать о себе. Я рядовой сотрудник частной не большой компании, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Бытует мнение, что частники не бастуют, что только заводы в этом решают. Но я спросил себя: а разве мои налоги не оплачивают террор и диктатуру? Разве мне не страшно было выйти на улицу вечером 25.10? Ответ очевиден.
По призыву президента Светланы Тихановской 26.10.20 я присоединился к забастовке. Хватит кормить режим! Хватит оплачивать пули, которыми в меня же стреляют. Частный бизнес тоже бастует!
Придется покинуть зону комфорта? Ничего. Выкрутимся. Один человек в организации не решает? А если таких организаций тысяча?
Жыве Беларусь!