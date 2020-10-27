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В Минске каратели стреляли из пейнтбольных ружей в коляску с ребенком

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  • 27.10.2020, 11:08
  • 8,479
В Минске каратели стреляли из пейнтбольных ружей в коляску с ребенком

Еще одно свидетельство для трибунала над лукашистами.

Вчера вечером в Минске люди в масках расстреливали людей из пейнтбольного оружия.

На видео «Белсата» в зоне обстрела виден ребенок в коляске.

Очевидец сообщил о лукашистах такую информацию: «Молодые парни по голосу. Кричали: «Чего тут стоите? Расходитесь по домам».

Два седана темного цвета. 5 и 2 регион вроде. На втором заходе был еще серебристый».

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