В Минске каратели стреляли из пейнтбольных ружей в коляску с ребенком

В Минске каратели стреляли из пейнтбольных ружей в коляску с ребенком7
- 27.10.2020, 11:08
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Еще одно свидетельство для трибунала над лукашистами.
Вчера вечером в Минске люди в масках расстреливали людей из пейнтбольного оружия.
На видео «Белсата» в зоне обстрела виден ребенок в коляске.
Очевидец сообщил о лукашистах такую информацию: «Молодые парни по голосу. Кричали: «Чего тут стоите? Расходитесь по домам».
Два седана темного цвета. 5 и 2 регион вроде. На втором заходе был еще серебристый».