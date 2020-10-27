Преподаватели МГЛУ присоединяются к студенческой забастовке 1 27.10.2020, 13:42

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Занятия отменяются.

Белорусские вузы продолжают присоединяться к национальной забастовке. 26 октября о забастовке объявило более 30 преподавателей БГУИР. Такое же решение приняли и сотрудники МГЛУ, сообщает "Еврорадио".

— Да, и преподавателей у нас [бастует. — прим.] больше, чем в БГУИР. Мы официально с нашими студентами с 5 сентября, и все у нас это знают, — рассказала Еврорадио доцент кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина.

Преподаватели МГЛУ вместе со студентами проводят мирные акции протеста.

— У нас уже у некоторых выговоры и замечания от руководства.

Сейчас преподаватели продолжают забастовку вместе со студентами: некоторые отменили занятия. Утром 27 октября они снова участвуют в акции в зданиях МГЛУ.

Назвать точное количество забастовщиков сложно.

— Есть те, кто работает с иностранцами, там нюансы. Есть те, у кого сейчас нет занятий и так далее. Надеюсь, что несколько десятков, плюс сотрудники, у которых занятий нет, — подытожила преподаватель.

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