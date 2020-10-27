Шведский профсоюз IF Metall: Лукашенко, уходи! 1 27.10.2020, 15:42

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Фото: ТАСС

Организация, объединяющая 310 тысяч человек, поддержала белорусских рабочих.

Шведский профсоюз индустриальных рабочих IF Metall, объединяющий 310 000 рабочих, выступил в поддержку белорусских рабочих, бастующих против диктатуры.

Председатель профсоюза Мари Нильссон

выразила международную солидарность в Facebook

«Мы поддерживаем всеобщую забастовку в Беларуси!

Как председатель профсоюза IF Metall, я хотела бы выразить нашу поддержку политической забастовке в Беларуси. Замечательно, насколько терпеливо и мирно демократические силы и независимое профсоюзное движение в Беларуси выражают свое отвращение к нынешнему режиму.

Мы все уважаем результаты демократических выборов, на которых воля народа была честно выражена. В случае с Беларусью результаты выборов фальсифицируются диктаторским режимом, который пытается удержать власть любой ценой. Это совершенно недопустимо.

Александр Лукашенко, уходи!»

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