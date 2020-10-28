Посол Беларуси в Аргентине отказался работать на лицо, не имеющее право выражать волю народа 12 28.10.2020, 8:10

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Владимир Астапенко

Дипломат написал заявление.

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Лукашенко, 23 сентября. Но на днях он заявление отозвал, и подал новое, теперь посол подал в отставку в связи с нарушением нанимателем законодательства, сообщает tut.by.

— После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 — в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору, — сказал Владимир Астапенко.

Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси. В частности допущены:

многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси, закрепленных в Конституции страны и ее международно-правовых обязательствах;

очевидные и грубые фальсификации итогов президентских выборов, что стало причиной их непризнания 27 государствами-членами ЕС, Великобританией, США, Канадой, Украиной и другими странами;

неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел (применение чрезмерной силы и спецсредств) в ответ на законные акции мирного протеста;

неправомерное затягивание принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам убийств, пыток, насилия, массовых избиений, произвольных задержаний, лжесвидетельства со стороны правоохранительных органов;

несоблюдение требований национального законодательства и международно-правовых обычаев, предусматривающих необходимость обеспечения максимальной публичности при организации церемонии президентской инаугурации.

— Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа, — поясняет Астапенко.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

Напомним, после президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии. Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет против насилия в стране, уволили из внешнеполитического ведомства по статье, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку.

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