Здание Мозырьской ГАИ подожгли коктейлем Молотова 28.10.2020, 10:25

3,814

Инцидент произошел сегодня ночью.

Ночью 28 октября в здание ГАИ в Мозыре забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью, передает Следственный комитет.

По сообщению СК, это сделал неизвестный мужчина, который подошел к зданию с задней стороны, "разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью". Выгорела одна служебная комната, пострадавших нет.

На фото видна обгоревшая комната: она была или полупустой, или из неё во время пожара успели вынести мебель.

На месте инцидента работают следователи, изучается запись камер наблюдения, установленных вблизи ГАИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».