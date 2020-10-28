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Здание Мозырьской ГАИ подожгли коктейлем Молотова

  • 28.10.2020, 10:25
  • 3,814
Здание Мозырьской ГАИ подожгли коктейлем Молотова

Инцидент произошел сегодня ночью.

Ночью 28 октября в здание ГАИ в Мозыре забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью, передает Следственный комитет.

По сообщению СК, это сделал неизвестный мужчина, который подошел к зданию с задней стороны, "разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью". Выгорела одна служебная комната, пострадавших нет.

На фото видна обгоревшая комната: она была или полупустой, или из неё во время пожара успели вынести мебель.

На месте инцидента работают следователи, изучается запись камер наблюдения, установленных вблизи ГАИ.

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