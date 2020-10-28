«15 силовиков поднимают мою машину» 2 28.10.2020, 13:17

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Как минчанка во время воскресного Марша перехитрила ОМОНовцев.

Минчанка Аня Буглакова рассказала в своем Instagram-аккаунте невероятную историю о том, как она заехала в эпицентр хапуна в районе Орловской в прошлое воскресенье, но смогла придумать, как избежать задержания и выручить друзей.

— В воскресенье в разгар разгона на Орловке еду забирать друзей из подъезда, в котором они прячутся. Еду одна, т.к. в тот день у нас дома была уборка и клинер случайно забарикадировалась в квартире. Егор Переход остался ждать слесаря, а я поехала за ребятами.

Дороги были перекрыты, поэтому пробираться пришлось дворами и немножко по тротуарам, так как дворы были плотно запаркованы. В какой-то момент я выехала прямо к автозаку с его обитателями вокруг, аккуратно проехала мимо и завернула в нужный мне двор. Стоит сказать, что я никогда не была в этом районе и ориентировалась только на навигатор.

Заехав во двор, я оказалась в логове силовиков, которые хватали людей там. Несколько бусов и штук 50 ребят в бронежилетах, шлемах/масках/балаклавах. Понимаю, что надо их очень быстро проскочить, не очень хочется дать им возможность разбить стекла и вынуть меня из машины, но прямо передо мной одна из машин начинает разворачиваться. Чтобы не стоять на месте, решаю вновь воспользоваться тротуаром и правыми колесами проехать по нему, чтобы выехать из этого улья. Но в темноте я не увидела, что это был не тротуар, а бордюр на возвышенности, который с моей стороны низкий, а с другой высокий. С грохотом сажусь днищем на бордюр и застреваю.

К машине начинают стягиваться силовики, пытаюсь двинуться в любую сторону, но без шансов. Дальше — автопилот. Сидеть в тачке не вариант, убегать тоже. Хватаю ключи (без них тачка не поедет), выбегаю из машины и максимально делая вид, что я не обращаю внимания или не понимаю сущности парней в форме и без вокруг, начинаю истерить: «боже, что я наделала! Как так получилось?! Что мне теперь делать? Как ее достать?».

Несколько секунд все молчат, ощущение шока со всех сторон и потом кто-то из них говорит: «эээ ну давайте мы ее достанем. Ребята, идите сюда, помогите девушке, сядьте кто-нибудь за руль». Те, кто были рядом и светили фонарями во двор подбегают к тачке.

В итоге картина такая — около 15 силовиков поднимают мою машину, один из них сидит за рулем, дверь открыта, я стою максимально близко, чтобы машина ехала (ключи я им давать не собиралась), навигатор показывает 70 метров до точки назначения, кто-то из них меня успокаивает «не волнуйтесь, сейчас достанем». Знали бы они, насколько мне в этот момент было все равно на тачку.

В итоге машину достают, я сажусь в нее, запираюсь и понимаю, что впереди тупик, навигатор повел меня через несквозную парковку. Понимаю, что разворачиваться в этой ситуации максимально палевно, поэтому просто быстро паркуюсь в единственный свободный слот в метре от меня и метре от буса, выключаю тачку и тихонечко жду, пока все разъедутся.

Через какое-то время бусы разъезжаются, я забираю ребят и мы возвращаемся домой.

В эту историю мне до сих пор сложно поверить, кажется, что приснилось, так не бывает.

Из первых мыслей после всей ситуации:

хорошо, что была одна, иначе эту роль разыграть так хорошо не получилось бы

у них были человеческие голоса, почему-то меня это сильно удивило в тот момент

около 15 силовиков отвлеклись на мою тачку, вместо того, чтобы ловить людей во дворах. Давно хотела придумать отвлекающий маневр!

Берегите себя. Жыве Беларусь!

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