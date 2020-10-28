«Если заводы остановятся на неделю-две, то победа будет за нами» 28.10.2020, 14:05

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От рабочих зависит сейчас будущее всей страны.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своей читательницы.

«Хочу сказать и поддержать рабочих на заводе, - пишет подписчица канала. - Не бойтесь, начальство будет всегда запугивать, ибо боятся за свою задницу, потому что их также могут уволить, как и деканов вузов. А они не хотят терять свою ЗП, должности и т.д. Поставьте себя на их место и подумайте, что они теряют. А теряют они в разы больше, чем вы. Они будут делать все возможное, чтобы вас запугивать.

Но вы понимайте, что массово вы добьётесь многого. Да, будут финансовые трудности, но они уже идут давно. Нужно бастовать всем, поговорить с тем, кто боится идти, так как внутри не все герои и не все могут стойко дать отпор.

От вас зависит будущее, если остановятся заводы на неделю две или месяц, то победа будет. С августа месяца уже прошло почти три месяца и эта тягамотина тянет нас в экономическую яму, но если все сделать быстро, слажено и вместе, мы победы добьемся быстро.

Посмотрите на студентов, ваши сыновья, дочери не боятся, не боятся что их посадят, не боятся что их отчислят, так будьте же смелее, будьте мужиками, покажите, что вы сила, что ваш голос так же важен. Покажите, что вы герои не только на диване или в кухне.

Спасибо тем, кто смог это сделать. Спасибо студентам, спасибо пенсионерам, спасибо частному бизнесу, спасибо врачам».

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