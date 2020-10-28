Валерий Карбалевич: Каждый новый шаг только усугубляет положение Лукашенко 1 28.10.2020, 15:09

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Валерий Карбалевич

Создается впечатление лихорадочного дергания и конвульсий.

В последние две недели обе стороны политического конфликта в Беларуси играют словно шахматную партию. Они делают ходы, реагируя на действия противника. Например, в ответ на предъявление Светланой Тихановской «народного ультиматума» белорусским властям до 25 октября последние объявили о проведении в воскресенье грандиозного митинга в поддержку Лукашенко. Во всех регионах была объявлена тотальная мобилизация, пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.

И вдруг 23 октября, в пятницу, власти протрубили отбой. «Кина» не буде.

Объяснения причин отказа от митинга выглядят явно неуклюже. Нельзя всерьез воспринимать ссылку на коронавирус или проблемы безопасности. Как будто при планировании митинга власти ничего не знали об опасности пандемии.

Очевидно, главная причина состоит в том, что власти осознали ограниченность своих мобилизационных возможностей. Они, видимо, пришли к выводу, что вероятное количество участников проправительственного митинга будет меньше, чем на альтернативном митинге противников Лукашенко. И это могло иметь негативный эффект.

Принудительная мобилизация людей под угрозой увольнения вызвала конфликты в некоторых трудовых коллективах. Многие работники отказались участвовать в мероприятии. То есть митинг мог стать дополнительным фактором недовольства режимом.

Кроме того, в эту колонну могли проникнуть противники Лукашенко. Призывы к этому звучали в социальных сетях. И вместе с насильно мобилизованными людьми они могли испортить всю игру. Нечто подобное произошло в Румынии в 1989 году. Тогдашний диктатор Николае Чаушеску собрал митинг в свою поддержку. Но вскоре протестующие начали выкрикивать антиправительственные лозунги, и Чаушеску пришлось бежать.

Учитывая, что проправительственный митинг проходил бы под охраной милиции, разгонять, бить, задерживать участников альтернативной акции протеста было бы не очень красиво. Это связывало бы руки ОМОНу.

В любом случае, сначала попытка организовать мега-митинг, а потом его отмена указывают на то, в каком деморализованном состоянии находится режим. Получился большой конфуз. Эта суетливость стала очередным самострелом властей. Отменой митинга Лукашенко фактически признал, что его электорат совсем небольшой, да и он выходить на защиту своего лидера не торопится. И общество это увидело. Получился такой политический эксгибиционизм, т. е. добровольное саморазоблачение.

В последние дни белорусский политический кризис приобрел геополитический аспект. Очень знаменательным событием стал визит в Минск директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Вряд ли можно сомневаться, что он приехал с посланием от Путина.

Кремль недоволен поведением Лукашенко. Потому что тот не выполняет свои обещания, данные Путину в Сочи. Об этом можно судить по реакции российских телеканалов. 18 октября ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова призвала Александра Лукашенко сдержать свои обещания, если он хочет получить следующий транш кредита.

Россия недовольна тем, что Беларусь не полностью оплачивает долги за газ. Минск не выполняет свое обещание переориентировать транзит белорусских экспортных грузов из портов Балтии в российские порты.

По словам Зейналовой, Лукашенко не выполняет обещание «провести референдум по Конституции, после которого должны состояться выборы ... Для России сейчас важнее результат того, как Лукашенко сможет договориться со своим народом и как его заверениям верят сами белорусы».

Российские официальные лица не скрывают, что в Сочи правители Беларуси и России договорились о транзите власти. Лукашенко должен уйти в течение года-полтора. Он обязался объявить сроки референдума о Конституции, досрочных президентских выборов. И все это в режиме диалога с обществом.

Но пока ничего этого не происходит. Белорусские государственные СМИ много вещают о новой Конституции, но ничего не говорят о досрочных президентских выборах. Лукашенко упорно избегает этого вопроса, в надежде досидеть до конца своего пятилетнего срока. Он прекрасно понимает, что если публично объявить о своем скором уходе, то его режим начнет рассыпаться, по нему можно будет справлять панихиду. Номенклатура станет потихоньку от него дистанцироваться, пытаясь вписаться в новую постлукашенковскую конфигурацию власти. И омоновцы задумаются, зачем им упираться рогом ради уходящего властителя. Поэтому Лукашенко ничего не говорит даже о графике проведения конституционной реформы.

А Москва стремится пресечь своеволие своего союзника. Нарышкин привез в Минск очередное предупреждение Путина о том, что Лукашенко ведет опасную игру.

В ответ Лукашенко сделал ход конем. 24 октября состоялся его телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Хочу напомнить, что не так давно Лукашенко отказался разговаривать с канцлером Германии Ангелой Меркель. А теперь вот согласился поговорить с главой внешнеполитического ведомства государства, которое, согласно официальной белорусской версии, является главным организатором «цветной революции» в Беларуси. И это при том, что США не признают Лукашенко легитимным.

Госдепартамент США объяснил звонок Помпео тем, что госсекретарь призвал прекратить уголовное преследование и выпустить из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.

Очевидно, что этот разговор состоялся в пику Москве, стал ответом на российское давление. Реакцией на жесткие требования России стал поиск пространства для маневра на западном направлении.

Попав в политические жернова, Лукашенко вертится, крутится, маневрирует, стремясь любой ценой удержать власть. Но пока получается не очень. Действия власти стали непоследовательными, и это хорошо заметно извне. Создается впечатление лихорадочного дергания за разные рычаги властной машины. Но каждый новый шаг только усугубляет положение Лукашенко. Визит в СИЗО КГБ и встреча с политзаключенными была оценена как демонстрация слабости и лишь обострила противостояние в обществе. Сначала объявили о мега-митинге в поддержку режима, а потом отменили, что произвело очень неблагоприятное впечатление среди политизированной публики.

Телеканал ОНТ сообщил, что Лукашенко проинформировал Помпео «о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси». Смех в зале. Главным участником этого «диалога» является ОМОН. А возможно, за диалог выдаются неуклюжие интервью Юрия Воскресенского.

25 октября в Минске прошел очередной марш протеста. По оценкам наблюдателей, это оказалась самая массовая акция противников режима за последний месяц. На улицы вышло заметно больше 200 тысяч человек. В какой-то мере ультиматум Тихановской сыграл роль мобилизующего фактора. Власти ответили традиционно. В конце марша, когда народ уже расходился, омоновцы стали бросать в самую гущу людей светошумовые гранаты и стрелять резиновыми пулями. Есть раненые.

В понедельник, в день объявленной забастовки, власти ввели на крупные госпредприятия сотрудников МВД и стали задерживать рабочих. На предприятиях и университетах начались волнения. Некоторые цеха остановились. Многие частные фирмы, в первую очередь из сферы обслуживания, 26 октября не работают. Иначе говоря, призыв Светланы Тихановской к всеобщей политической забастовке стал сигналом к новому витку протестов.

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