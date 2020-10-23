Лукашенко испугался судьбы Чаушеску?8
- 23.10.2020, 11:52
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Митинг в поддержку диктатора в Минске сорвался.
Воскресный митинг в Минске в «поддержку» Лукашенко сорвался.
Мероприятие официально отменено, сообщает «Наша Нiва».
Минчане обратили внимание на демонтаж сцен возле стелы «Минск — город-герой» и у Дома правительства. 25 октября эти места должны были стать главными точками сбора людей на акции за действующую власть.
Но митинг не состоится: официальная причина — якобы помешал коронавирус. На самом деле, вероятной причиной стал массовый отказ людей участвовать в провластном митинге. Этому было много свидетельств в трудовых коллективах. Отмена митинга за Лукашенко — еще одна тактическая победа ежедневных протестов в Беларуси.
Митинг также мог быть отменен из-за боязни Лукашенко повторить судьбу румынского диктатора Чаушеску. В соцсетях было много свидетельств того, что свезенные на митинг бюджетники могут начать демонстрацию против узурпатора.
Напомним, что в истории уже были подобные случаи. Митинг 21 декабря 1989 года стал последним для румынского диктатора Чаушеску, хотя и собирался властями в его поддержку. Чаушеску на митинге успел произнести лишь несколько фраз перед тем, как его голос потонул в гуле и криках, участников демонстрации. Из толпы вначале доносится издевательский свист и шиканье, затем послышались крики «Долой!» и «Крыса!». Митинг закончился революцией, которая привела к свержению и казни диктатора.