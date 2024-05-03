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ГУР устроило масштабную атаку на Татарстан

  • 3.05.2024, 13:15
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ГУР устроило масштабную атаку на Татарстан

В украинской разведке раскрыли детали.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) проводят масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в российском Татарстане 3 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно изданию, главной целью атаки украинских разведчиков стали сети связи в экономической зоне «Алабуга». В ней расположены более 30 производств, в том числе и касающиеся российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Последствия кибератаки

Как рассказали РБК-Украина собственные источники, эта кибератака позволила заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани, а также работу мобильного оператора МТС и менее масштабных операторов связи ПАО «Таттелеком» и «Уфанет».

К тому же эта операция привела к отсутствию интернета и проблемам с работой ряда приложений. Кроме того, «легли» и приложения, отвечающие за работу домофонов.

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