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Разгром командного пункта в Бахмуте: ВСУ ликвидировали топ-офицера РФ

  • 3.05.2024, 13:27
  • 1,566
Разгром командного пункта в Бахмуте: ВСУ ликвидировали топ-офицера РФ

Оккупант был начальником разведки.

В России начали признавать потери офицерского состава в результате разрушительного удара ВСУ по командному пункту оккупантов в захваченном Бахмуте Донецкой области.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает потери РФ, Анатолий Штефан «Штирлиц», в российских пабликах появляются первые некрологи.

Подтверждена «успешная демобилизация» оккупантов из 331 парашютно-десантного полка города Кострома. Среди ликвидированных:

начальник разведки полка старший лейтенант Сатарин Илья «Барс»;

прапорщик Сергей Лобанов.

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