Зачем оборачивать ключ от автомобиля фольгой? 7 3.05.2024, 13:04

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Сегодня угон автомобиля может выглядеть совсем не так, как мы его себе представляем. Угонщики все чаще прибегают к так называемому «чемоданному» методу кражи автомобиля. Этот способ направлен на расширение зоны действия оригинального ключа на несколько десятков метров. С помощью специального оборудования, которое злоумышленники обычно прячут в чемоданчиках, происходит похищение сигнала с ключа автовладельца. В этот момент ключ может находиться в квартире владельца или даже в его кармане. Перехватывая сигнал, воры используют его для того, чтобы открыть и завести двигатель машины. Угон таким способом может произойти за секунды, пишет telegraf.news.

Как защитить свой автомобиль от «чемоданного» угона?

На рынке существует множество устройств, которые могут защитить ключ от «чемоданного» угона. Однако совсем необязательно переплачивать. Оказывается, каждый может воспользоваться копеечным, но эффективным способом защиты. Для этого вам понадобится обычная пищевая фольга.

Просто оберните ею ключ, и проблема решена. Этот дешевый и работающий лайфхак уже опробован многими автовладельцами.

Алюминиевая фольга, покрывающая ключ, создает «клетку Фарадея» благодаря которому сигнал, излучаемый устройством, ослабляется и не выходит наружу. Благодаря этому завернутый в фольгу ключ можно смело оставить в куртке, висящей в холле, или на вешалке в ресторане. Воры не смогут скопировать сигнал, чтобы проникнуть в машину.