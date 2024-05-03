Макрон готов к бою Константин Елисеев

3.05.2024, 13:05

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Эммануэль Макрон

Создан важный элемент стратегической неопределенности для России.

Когда в феврале этого года впервые появилась инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической возможности или вероятной необходимости в размещении на территории Украины войск союзников, на себя сразу обратила внимание ее амбициозность и неслучайная креативность. Идея сразу спровоцировала оживленную дискуссию. Кто-то увидел за ней лишь амбициозные декларации самого Макрона, который давно говорит о стратегической автономии ЕС (не говоря уже об избирательной кампании во Франции). Другие восприняли идею вполне серьезно и с неподкупным интересом и готовностью поддержать, например, давние союзники и преданные друзья Украины из числа стран Балтии. А некоторые (и, в первую очередь, в Москве) инициативу французского лидера жестко не восприняли со старта, какими бы аргументированными ни выглядели дельные выходные посылы Парижа.

Обидно, но в категорию «вялых» реакций попал и официальный Киев. Иначе как отказом от французской идеи нельзя назвать слова президента Зеленского о том, что ему лично Макрон о направлении в Украину иностранных войск ничего не говорил. Или что в случае такой инициативы Россия сразу подняла бы мировой «хайп» и «начала создавать новые разделительные линии, расшатывать ситуацию» и, соответственно, разрушать международное единство в отношении Украины.

Более двух месяцев инициатива Макрона живет в информационном пространстве собственной жизнью, дрейфует в поисках большей поддержки. И несмотря на это и разногласия в ее восприятии западными политическими кругами, она уже смогла создать важный элемент стратегической неопределенности для России. Не принимать ее во внимание — невозможно. Попытаться ее растворить в забвении, или во множестве других идей, или демонстративной эскалации в Украине как элемента отпугивания — вполне.

Интервью французского лидера влиятельному журналу Economist именно об этом: президент Макрон четко и решительно утверждает, что от своей инициативы не отказался. Более того, отмечает, что осознает масштаб российской угрозы для европейского континента, рассматривает ее как вызов для будущего существования европейского сообщества и готов к любым действиям, чтобы не позволить Путину победить Украину.

Он в очередной раз предлагает и Украине, и цивилизованному миру серьезнее подойти к тому, что обстоятельства, которые повлекут за собой необходимость направления союзных войск в Украину, вполне могут возникнуть. А потому готовиться надо уже сегодня, пусть бы и на уровне предварительных стратегических дискуссий.

Казалось бы, что все, что приближает нашу победу, должно было бы Украиной поддерживаться и развиваться. В то же время, по состоянию на данный момент, ситуация выглядит несколько иначе. Очередной выход Макрона с февральскими предложениями вполне может быть следствием непонимания отношения к ним украинской стороны, которая бы, как представлялось и представляется в Париже, должна была бы ее с благодарностью подхватить и развить. Именно поэтому на этот раз президент Франции публично ставит вопрос ребром, по крайней мере по дипломатическим меркам, и называет два условия: или провал Украины на фронте, или запрос Украины о соответствующей помощи. И когда, как бы между прочим, Макрон подчеркивает, что пока запрос из Киева не поступал, это означает лишь одно — от Украины ожидается реакция. По имеющейся информации из дипломатических источников, которым можем доверять, знаем, что такая поддержка с нашей стороны была бы одобрительно воспринята во Франции. Каким бы длинным ни был путь, преодолевать его лучше вместе, чем в одиночку.

Не претендуя на всезнайку, однако исходя из собственного опыта и понимания дипломатических реалий, считаю, что по крайней мере три шага официальный Киев мог бы осуществить без лишних проблем.

Во-первых, есть все основания для того, чтобы украинская дипломатия проработала с французской стороной общее видение реализации инициативы Макрона. Положить на бумагу алгоритм и условия приглашения французских войск или войск «коалиции желающих» под руководством Парижа должно было бы стать приоритетной и неотложной задачей. Абсолютно правильно вести разговоры о скорейшем предоставлении Украине необходимого оружия, прежде всего мер противовоздушной и противоракетной защиты, боеприпасов. Это все укрепляет наш вооруженный арсенал. Так же укрепить его способна и инициатива Макрона, если иметь к ней «дорожную карту».

Во-вторых, никто не отменял инструмент кулуарной челночной дипломатии, которую украинская дипломатия должна была бы задействовать, привлекая и других партнеров, прежде всего страны Балтии, Польшу, закладывая фундамент для создания «коалиции желающих». Для выполнения такой роли давно следовало бы назначить специального посланника Украины с влиятельным реноме и доверием и в Украине, и на Западе, а также, главное, практическими знаниями и опытом с фронта, для продвижения украинской повестки дня. Идеальной кандидатурой на эту роль, о чем мы писали ранее, был бы бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

В-третьих, ничто не мешает украинскому парламенту использовать конституционные полномочия и в развитие предыдущих договоренностей между Киевом и Парижем относительно алгоритма и условий приглашения французских или коалиционных войск как минимум подготовить проект или и одобрить решение о допуске вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины.

Эти шаги существенно усилили бы присутствие «украинского вопроса» в мировой повестке дня, в мировых медиа и аналитических дискуссиях, в том числе на полях заседаний Европейского Совета, Саммита Семерки, Вашингтонского саммита НАТО и Саммита Европейского политического сообщества. Кроме этого, такие действия придали предметности и конкретики в переговорах с партнерами о возможной поддержке Украины в отпоре российской агрессии, а также усилили стратегическую неопределенность для путинского режима и его известных и «скрытых» союзников.

Реализация инициативы Макрона — это «окно возможностей» для нашей победы. Это не только физическое присутствие союзнических войск на территории нашего государства, но и стратегическое затягивание НАТО в Украину, и готовность одной из ключевых мировых и ядерных держав предоставить Украине эффективную гарантию сохранения украинской государственности не когда-нибудь, а уже сегодня.

Несмотря на упущенное время, возможность еще не потеряна, если конечно включиться в ее реализацию с умом и надлежащей политической волей. Время действовать!

Константин Елисеев, Telegram