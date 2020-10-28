Температура — 38,7: как белоруска испытывает российскую вакцину от COVID-19 7 28.10.2020, 15:56

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Екатерина Минченок

Девушку записали как «пациента №1».

В испытаниях российской экспериментальной вакцины от коронавируса Sputnik-V принимают участие около 40 тысяч россиян и 100 белорусов. Прививку им сделали в начале октября: кому-то вкололи настоящую вакцину, кому-то досталось плацебо.

Участвующая в испытаниях 23-летняя Екатерина Минченок рассказала «Еврорадио» о своем самочувствии и том, как проходят исследования вакцины.

— Уже была первая вакцинация, сейчас будет второй этап. Вообще, об этом не пишут, но их два. Ко второму этапу допускают только тех людей, которые выработали антитела. То есть те, кто на первом этапе получал плацебо, отсеиваются, — рассказывает Екатерина.

То есть уже в конце октября — начале ноября, когда начнётся второй этап, Минченок будет знать, вкалывали ей вакцину или плацебо. Впрочем, это можно понять и по ощущениям.

— Например, многие, кто проходит вакцинацию, говорят, что в течение двух дней возникает температура, немного гриппозное состояние. Но через сутки, говорят, проходит.

Самой Екатерине повезло меньше: два дня у неё держалась температура 38,7.

— Я проходила самую тяжёлую стадию, и врач, конечно, беспокоился очень сильно. Звонил, узнавал. Выяснилось, что я второй человек с такими симптомами. Первый — из России.

Испытание вакцины, по словам Екатерины, продлится 180 дней. Всё это время она и другие добровольцы будут оставаться под наблюдением врачей.

— За этот период должны выработаться антитела. Я спрашивала, сколько вакцина может действовать, какие прогнозы… Врачи сами не знают. На испытаниях в том числе хотят понять длительность эффекта.

Екатерина поддерживает связь с другими вакцинированными, которых знает. Но их совсем немного.

Екатерина со своим молодым человеком

— До 30 сентября был приём заявок. Я читала на сайте «Спутника», там было написано, что министр здравоохранения сказал, что там несколько тысяч было заявок и они отобрали сто. Но такого быть не может! Заявки обрабатывались до 30 сентября, а статья вышла 1 октября. Тем ста добровольцам, которых выбрали из нескольких тысяч, нужно было как минимум один раз посетить врача: первичный осмотр, ещё до сдачи анализов.

Я помню, мне позвонили в субботу, в понедельник я пошла на первичный осмотр, а в пятницу 9 октября меня вакцинировали. Были я, мой молодой человек Дима и ещё один парень. Должно было нас быть шесть человек, но три человека не подошли, — вспоминает собеседница «Еврорадио».

Девушку записали как «пациента №1» и дали дневник, где нужно описывать своё состояние.

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