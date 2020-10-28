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До +15°С ожидаются в Беларуси 29 октября

  • 28.10.2020, 18:43
  • 1,146
До +15°С ожидаются в Беларуси 29 октября

Будет облачно с прояснениями.

До 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем будет 10-15 градусов.

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