До +15°С ожидаются в Беларуси 29 октября
- 28.10.2020, 18:43
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Будет облачно с прояснениями.
До 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер южный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем будет 10-15 градусов.