Национальный флаг в Новополоцке вызвал панику у лукашистов

Национальный флаг в Новополоцке вызвал панику у лукашистов24
- 29.10.2020, 8:26
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Акцию партизан показали на пропагандистском канале БТ.
Вчера неизвестные партизаны вывесили национальный флаг на высоковольтной линии электропередач на въезде в Новополоцк.
Акция партизан вызвала панику у пропагандистов БТ, которые посвятили ей целый сюжет в новостях.
«Как обесточить Новополоцк? Надо всего лишь повесить флаг на линию электропередач.
Оказывается, это доставляет столько проблем, что нужно чуть ли не вводить чрезвычайное положение», - пишет «Наша Нива».