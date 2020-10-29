Национальный флаг в Новополоцке вызвал панику у лукашистов 24 29.10.2020, 8:26

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Акцию партизан показали на пропагандистском канале БТ.

Вчера неизвестные партизаны вывесили национальный флаг на высоковольтной линии электропередач на въезде в Новополоцк.

Акция партизан вызвала панику у пропагандистов БТ, которые посвятили ей целый сюжет в новостях.

«Как обесточить Новополоцк? Надо всего лишь повесить флаг на линию электропередач.

Оказывается, это доставляет столько проблем, что нужно чуть ли не вводить чрезвычайное положение», - пишет «Наша Нива».

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